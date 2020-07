Am Samstagmorgen warf ein stark alkoholisierter Mann Gegenstände auf die Straße und gefährdete den Straßenverkehr. Später randalierte er auch noch in der Wohnung seiner Mutter in Oberhausen-Rheinhausen, die aus Angst ins Freie floh. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den 34-Jährigen ein offener Haftbefehl vorlag.

Gleich zweimal mussten Beamte des Polizeireviers Philippsburg am Samstagmorgen zu dem volltrunkenen Randalierer ausrücken. Zunächst meldeten Zeugen gegen 7 Uhr, dass ein Bewohner der Rote-Tor-Straße in Philippsburg lauthals aus dem Fenster schreien und Gegenstände, darunter ein Gurkenglas, auf die Ortsdurchgangsstraße werfen würde. Weil ein Haftbefehl gegen ihn vorlag, nahmen sie den 34-Jährigen mit auf die Dienststelle. Nachdem seine Mutter die fällige Geldstrafe für ihren Sohn bezahlt hatte, durfte dieser das Revier in mütterlicher Obhut wieder verlassen, teilt die Polizei am Montag mit.

Randale bei der Mutter

Um 11.49 Uhr rückte die Polizei erneut zu dem Unruhestifter aus, weil er nun in der Wohnung seiner Mutter in Oberhausen-Rheinhausen randalierte. Trotz einer Atemalkoholkonzentration von über 2,1 Promille ließ sich der Mann laut Polizei nun nicht mehr beruhigen und sei gegenüber den Polizisten aggressiv geworden. Deshalb musste er den Rest des Tages in einer Ausnüchterungszelle verbringen. Wegen der Gegenstände, die er am Morgen auf die Straße geworfen hatte, erwartet ihn ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.