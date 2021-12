Ein 43-jähriger Mann, dem eine versuchte schweren Brandstiftung in Oberreut vorgeworfen wird, konnte nach umfangreichen Ermittlungen festgenommen werden. Die Polizei teilt mit, das der Mann am 18. November versucht haben soll, ein Haus in Brand zu stecken. Grund für die Brandstiftung seien finanzielle Streitigkeiten. Nachdem sich der Verdacht gegen den Mann erhärtet hatte, wurden bei Durchsuchungsmaßnahmen weitere Beweismittel gefunden.