Ein Blindgänger, ähnlich dem auf unserem Bild, wird unter der Südtangente vermutet. Deshalb kommt es am Wochenende zu einer weiträumigen Sperrungen der hochfrequentierten Südtangente bei Karlsruhe. Am Freitag, 30. Juni, 20 Uhr bis Montag, 3. Juli, 5 Uhr, sind beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Umleitungen werden weiträumig ausgeschildert. In dieser Zeit wird ein Spezialunternehmen prüfen, ob tatsächlich eine Bombe im Boden im Bereich des Schwarzwaldkreuzes liegt. Davon geht die Stadt seit Dienstag stark aus und bereitet alles für eine Bergung und eine Evakuierung vor. Von dieser wäre dann auch der Karlsruher Hauptbahnhof sowie der Busbahnhof betroffen. Der Kampfmittelräumdienst des Landes ist bereits involviert. Experten gehen davon aus, dass der Blindgänger in etwas drei Metern Tiefe liegt, wie es am Mittwoch hieß. Ob dem so ist, wird sich schlussendlich am Samstag zeigen.