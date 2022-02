Eine 61-jährige Autofahrerin gefährdete am Donnerstag gegen 14.10 Uhr durch ihre offensichtliche rasante Fahrweise eine abbiegende Radlerin und beleidigte sie anschließend noch. Eine 63-jährige Radlerin zeigte nach eigenen Angaben durch Handzeichen an, dass sie von der Willy-Brandt-Allee nach links in die Willy-Andreas-Allee abbiegen will. Die herannahende Autofahrerin fuhr dennoch mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit und mit geringem Abstand vorbei. Ein Zusammenstoß konnte wohl nur verhindert werden, da die 63-Jährige aufgrund der Warnung ihres Begleiters den Abbiegevorgang abbrach. Anschließend zeigte den Angaben nach die 61-jährige Fahrerin der Abbiegenden den Vogel. Die mutmaßliche Raserin muss mit einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und Beleidigung rechnen.