Gelagerte Gefahrstoffe in einem Wohnhaus in der Nordweststadt haben am Donnerstagnachmittag zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr, Rettungs- und Spezialkräften geführt. Ein betagter Senior hatte per Mail mitgeteilt, aufgrund seiner früheren Tätigkeit bereits seit den 80er-Jahren einen Behälter mit insgesamt fünf Glasröhrchen zu verwahren. Der Beschreibung nach stand im Raum, dass es sich dabei um chemische beziehungsweise biologische Gift- und Reizstoffe handeln könnte, die der Mann nun fachgerecht entsorgt haben wollte. Aus Vorsichtsgründen brachte die Polizei drei Bewohner in Sicherheit und sperrte den engeren Bereich um das Haus ab. Nach Einrichtung einer Dekontaminationsstation konnten Spezialisten des Landeskriminalamtes gegen 19.55 Uhr die etwa 12,5 Zentimeter langen und sechs Millimeter starken Röhrchen feststellen. Nach Begutachtung durch die Spezialkräfte handelte es sich offenbar lediglich um Prüfröhrchen für bestimmte Substanzen ohne gefährlichen Inhalt. Wie sich herausgestellt hat, lag zu keiner Zeit eine Gefahr vor.