Verdächtige Person, die lautstark an Türen klopfen, das meldeten Anwohner der Albert-Einstein-Straße am späten Montagabend. Als eine Polizeistreife eintraf, flüchtete eine dunkel gekleidete Person. Bei der Fahndung nach dem Flüchtenden wurde ein weiterer Mann entdeckt, der sich hinter einem Auto versteckte. Der 21-Jährige aus Germersheim wurde vorläufig festgenommen, kam aber im Laufe der Nacht wieder auf freien Fuß. Während den Ermittlungen stellte sich heraus, dass bereits Werkzeuge zum Abtransport bereitgestellt waren, die zuvor aus einer verschlossenen Garage entwendet wurden. Zudem konnten zwei Fahrräder sichergestellt werden, die nicht zugeordnet werden konnten. Die Polizei sucht nun die Eigentümer der beiden Räder, die vermutlich am Montag im Stadtgebiet Germersheim entwendet wurden und bittet alle Zeugen sich unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.