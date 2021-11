Germersheim. Zwei Tatverdächtige im Alter von 20 und 22 Jahren sind wegen des dringenden Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Untersuchungshaft. Das teilen Staatsanwaltschaft Landau und die Rauschgiftermittler der Germersheimer Polizei mit. Seit dem Frühsommer dieses Jahres standen Drogenhändler in der Germersheimer Innenstadt unter Beobachtung.

Im Fokus der Ermittler standen insbesondere die Parkanlage im Bereich des Fachmarktzentrums. Aus den umfangreichen Ermittlungen ergaben sich insgesamt zwölf Strafverfahren. Neun Wohnungen wurden von der Polizei durchsucht und Betäubungsmittel beschlagnahmt.

Die Polizei kündigt an, ganz offensiv zur Bekämpfung der Straßen- und Betäubungsmittelkriminalität in der Germersheimer Innenstadt weiter Präsenz zu zeigen. Mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei vom Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik sowie mit Personal des Ordnungsamtes der Stadt Germersheim werden insbesondere die Parkanlagen kontrolliert und der Szene entgegengewirkt.