Die Wasserwerke und die Polizei warnen vor Betrügern, die sich an Haustüren als Mitarbeiter der Werke ausgeben. Grund ist ein Vorfall vor wenigen Tagen in Rülzheim: Dabei habe eine angebliche Mitarbeiterin der Wasserwerke bei einem älteren Ehepaar geklingelt. Angeblich hätte eine Wasserprobe entnommen werden sollen. Da die Bewohner die Sache kritisch hinterfragten, zog die unbekannte Frau von dannen. Der Zweckverband für Wasserversorgung Germersheimer Südgruppe mit Sitz in Jockgrim weist daraufhin, dass sich seine Mitarbeiter immer ordnungsgemäß ausweisen können und dies auf Verlagen auch tun. Zudem würden Termine zur Probenentnahme vorher angekündigt. Die Polizei rät im Zweifel die zuständige Dienststelle zu kontaktieren.