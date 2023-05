Ein Zeuge teilte der Polizei am Sonntag gegen 12 Uhr mit, dass er sich Sorgen um eine Bekannte mache und befürchte, dass diese von ihrem ehemaligen Lebensgefährten gegen ihren Willen in ihrer Wohnung festgehalten und mit einer Waffe bedroht werde. Die Polizei rückte aus und stellte fest, dass die 37-Jährige die Wohnung wohlbehalten verlassen hatte. Jedoch zeigte sie den Polizisten ein Foto einer Schusswaffe, in deren Besitz sich ihr 27-jähriger Ex-Freund befinden solle. Da zu diesem Zeitpunkt nicht auszuschließen war, dass es sich bei der abgebildeten Pistole um eine scharfe Schusswaffe handelt, umstellten mehrere Streifen das Wohnhaus in der Murgstraße in Bad Schönborn. Gegen 17 Uhr gelang es Spezialkräften der Polizei, den 27-Jährigen widerstandslos festzunehmen. Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes und der Wohnung fanden die Polizeibeamten eine Schreckschusswaffe sowie ein Magazin für eine Pistole. Der 27-Jährige muss nun mit einer Anzeige u.a. wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen