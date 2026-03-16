Obwohl es in Westheim im Dorf sogar mehrere Einkehrmöglichkeiten gibt – eine wichtige fehlt.

Erst ging es bergab, dann wieder etwas bergauf. Von mehreren Traditionsgasthäusern, über tote Hose, bis hin zu Lokalen mit wechselnden Pächtern: Die Zahl der Einkehrmöglichkeiten in Westheim war einst stabil, ist seit vielen Jahren aber volatil. Mit dem Dorflädl, das mittlerweile auch als Dorfcafé fungiert, und dem ab 4. April wieder geöffneten Kiosk Bauer an der Draisinenstation gibt es im Ort zwei Anlaufstellen, die sich an fünf, beziehungsweise sechs Wochentagen bis zum späten Nachmittag auf Gäste freuen. Und dann ist ja da auch noch die Pizzeria „Alfredos Milano“, die von Dienstag bis Sonntag auch abends geöffnet hat. Für ein 1800-Seelen-Dorf ist das in der heutigen Zeit gar nicht mal so schlecht. Dennoch: Der zentral gelegene und seit Januar leider leer stehende Landgasthof fehlt, als abendliche Ausgangsalternative – oder einfach nur, um zuvor im benachbarten Bürgerhaus stattgefundene Ratssitzungen, Übungsstunden oder Probenabende gemütlich ausklingen zu lassen. Was der Idealfall wäre? Ein Pächter, der gutbürgerliche deutsche Küche anbietet. Aber zugegeben: Einen neuen und darüber hinaus auch noch geeigneten Pächter zu finden, ist nicht einfach, geht nicht im Hauruckverfahren. Dranbleiben, muss aber die Devise sein. Die Übergangszeit mit einem noch zu gründenden Kulturverein zu überbrücken, der das Lokal ein- oder zweimal wöchentlich öffnet, ist eine mutige Idee. Ob das gelingt, ist allerdings fraglich. Das Ergebnis wird auch ein Indiz dafür sein, wie ausgeprägt der Gemeinsinn im Dorf im Jubiläumsjahr ist.