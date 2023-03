Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zeiskam will das Gelände am Bahnhof und an der Austraße ökologisch aufwerten. Die Kommune erhält dafür einen Landeszuschuss. Dennoch wird das Projekt teurer als gedacht. Die Bürger für Zeiskam (BfZ) lehnen Mehrkosten ab. Die FWG stempelt die BfZ als Dagegen-Fraktion ab und empfiehlt ihr, den Namen zu ändern.

Planer Kurt Garrecht erläuterte bei der Ratssitzung den Grundgedanken des Vorhabens: „beispielhaft Flächen anzulegen, die Zeiskamer selbst nachmachen“ und