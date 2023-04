Peter Baumann bleibt Vorsitzender des Musikvereins Rülzheim. Er ist damit bereits seit 36 Jahren im Amt. Eine große Lücke besteht durch das geschlossene Festwiesenhaus, nicht nur für das Musikfest. Da der Bürgerkeller dem Verein ab 2024 nicht mehr als Probenraum zur Verfügung steht, muss ein Probenraum gefunden werden, der das Jahr über beständig verfügbarer sein muss. Neben Sitzplätzen für das Orchester sind ein Lager insbesondere für das Schlagzeug und die Noten nötig. Dirigent Jörg Weber kündigte an, nach 15 Jahren am Dirigentenpult zum Ende des Jahres aufzuhören. Künftig will der Verein verstärkt Jugendarbeit betreiben, da die Jugendkapelle derzeit nur noch ein Drittel der Mitglieder der Vor-Corona-Zeit zählt. Die geringen Ausbildungskosten und das vom Verein zur Verfügung gestellte Leihinstrument sollen stärker beworben werden. Auch werden neue Ausbilder benötigt, so Jugendleiterin Johanna Hoffmann.

Neuwahlen: Vorsitzender: Peter Baumann; 2. Vorsitzender: Tobias Hoffmann; Schriftführerin: Sandra Völkel; Kassenwart: Tobias Traub; Pressewart: Jörg Hoffmann; Jugendleiterin: Johanna Hoffmann. Passive Beisitzer: Edwin Bast, Karl Eichmann, Günther Sent, Norbert Wagner, Jörg Wilk und Marianne Wilk; aktive Beisitzer: Bernhard Doll, Katharina Dreyer, Leonie Grießbaum und Simon Kanitz; Musikerobfrau: Manuela Gadinger; Kassenprüfer: Mathias Dreyer und Monika Wagner; Notenwartin: Birgit Dörzapf; Ausbildungsleiter: Samuel Heid.