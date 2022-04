Stephan Weis bleibt Vorsitzender des Musikvereins St. Michael Weingarten. Laut stellvertretender Vorsitzender Anke Schuster war das Vereinsjahr erneut komplett von der Pandemie geprägt: „Außer Proben waren keine größeren Veranstaltungen möglich. Ausnahme: ein Open-Air-Konzert Mitte September.“ Zudem habe es einige Auftritte in der Weihnachtszeit gegeben, die Musikern und Zuhörern gutgetan hätten. Ziel: Sobald es möglich sei, das Vereinsleben in der Breite zu aktivieren, auch wieder regelmäßig zu proben. Einen „Re-Start“ kündigte sie zu Pfingsten an: ein Konzert am Pfingstsonntag und das „Pfingstival“ am Pfingstmontag, jeweils im Zelt am Musikerheim.

Teil-Neuwahlen



Vorsitzender: Stephan Weis; Kassenverwalterin: Gabriele Urschel; Beisitzer: Mario Ball; Kassenprüfer: Werner Krebs, Ellen Purpur