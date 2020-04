Live-Konzerte sind derzeit leider nicht möglich - zumindest nicht vor Ort auf Festen oder in Hallen. Eine pfiffige Möglichkeit doch gemeinsam fürs Publikum zu musizieren hat nun der Musikverein Steinweiler gefunden. Am Mittwochabend werden einige Musiker ab 19.30 Uhr auf dem Kerweplatz am Bürgerhaus Steinweiler spielen - und zwar in ihren jeweiligen Autos. So wird die nötige Distanz zu den Kollegen gewahrt und auch zu den Zuhörern, die entweder vom eigenen Haus aus oder mit Einhaltung der gegebenen Richtlinien rund um den Platz in den Musik-Genuss kommen.