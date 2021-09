Der Musikverein „Seerose“ wird künftig von Yvonne Schindler und Hannah Weickert geleitet. Bei der Jahreshauptversammlung wurden sie aufgrund der neuen Satzung zu gleichberechtigten Vorsitzenden gewählt. In seinem Jahresbericht, der sich über zwei Jahre erstreckte, nannte der scheidende Vorsitzende Manfred Ruppenthal für das Jahr 2019 die erfolgreiche Apre Ski Party im Januar und das Konzert im März. Bei einem Konzert für Kinder konnte im Mai erfolgreich Jugendwerbung betrieben werden. Das Vatertagsfest war ebenfalls ein voller Erfolg. Erfolgreich verlief das Konzert mit den Kapellen aus der Verbandsgemeinde, das am Pfingstsonntag im Pausenhof der IGS Rheinzabern durchgeführt wurde. Im November konnte dann noch ein Pfälzer Abend zusammen mit der „Xangsgrupp“ erfolgreich gestaltet werden. Im Jahr 2020 war die Apre Ski Party die einzige Veranstaltung.

Blockflötenkurs konnte nicht weitermachen

Der Jahresbericht von Anja Glaser vom Musikausschuss erstreckte sich ebenfalls über zwei Jahre, weil wegen der Corona Pandemie 2020 keine Versammlung abgehalten werden konnte. Danach waren es im Jahr 2019 insgesamt 44 Musikproben und 35 Auftritte im Jahr 2020 waren es am Jahresanfang 12 Auftritte. Jugendleiterin Petra Scherrer hob in ihrem Bericht hervor, dass die Jugendarbeit im Verein doch stark von den Auswirkungen der Corona Pandemie betroffen sei. So kam der seit 2015 bestehende Blockflötenkurs im März 2020 zum Erliegen und konnte bis heute nicht wieder gestartet werden. Glücklicherweise habe sich diese Situation mittlerweile etwas entspannt, so dass wieder „Normalität“ im Probenbetrieb einkehrte. Auf Antrag von Kassenprüfer Joachim Burger wurde der Vorstand einstimmig entlastet.

Ergebnisse Neuwahlen:

Vorsitzende: Yvonne Schindler und Hannah Weickert. Ausschuss aktive Mitglieder: Klaus Gehrlein, Ulrich Kreger, Lena Kallfass, Marek Felz, Moritz Scherrer, Sandra Hoffmann. Ausschuss fördernde Mitglieder: Martin Kalesse, Cornelia Rapp und Joachim Sing. Schriftführerin: Hannah Weickert, Kassenführerin: Katharina Müller, Jugendleiterin: Petra Scherrer. Kassenprüfer: Dr. Joachim Burger und Maarten Schroen.