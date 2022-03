Der Musikverein „Seerose“ Neupotz plant in diesem Jahr wieder sein Vatertagsfest und das Jahreskonzert im November. Dies gab die Vorsitzende Yvonne Schindler bei der Jahreshauptversammlung bekannt. Die einzige Veranstaltung 2021 sei die Kerwedienstags-Serenade am Kirchplatz gewesen, so die Vorsitzende. Da es seit 2020 nicht mehr möglich war, bei Gottesdiensten und Beerdigungen verstorbenen Mitgliedern die letzte Ehre zu erweisen, gibt es am 3. April eine Gedenkfeier auf dem Friedhof. Für den 24. April ist eine Ehrungsmatinee für Ehrungen der aktiven und der fördernden Mitglieder geplant.