Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eigentlich sollte im Jahr 2021 groß gefeiert werden, schließlich steht für den Musikverein Harmonie Maximiliansau ein großes Jubiläum an. Am 15. April 1921 gegründet, besteht der Verein bald seit 100 Jahren. Die Planungen laufen schon lange. Doch was vor einem Jahr noch undenkbar schien, ist nun Gewissheit: große Feierlichkeiten sind aufgrund der aktuellen Situation nicht planbar.

„Die Corona-Pandemie wird uns wohl leider noch länger erhalten bleiben und mehr einschränken als ursprünglich angenommen. Wir müssen uns daher auch als Musikverein