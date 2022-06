Der Musikverein Lyra Rheinzabern veranstaltet in diesem Jahr endlich wieder ein Marktplatzfest. Es findet am Samstag und Sonntag, 18. und 19. Juni, auf dem Marktplatz mit seinen stolzen Kastanienbäumen statt. Start ist am Samstag, 18 Uhr, mit einem Sternmarsch des Fanfarenzugs zum Marktplatz. Danach gibt es auf dem Festplatz ein abwechslungsreiches musikalisches Programm. Am Sonntag startet das Fest um 10 Uhr mit einem Weißwurst-Frühstück. Ab 11.30 Uhr gibt es den ganzen Tag über wieder ein musikalisches Programm. Ab 12 Uhr findet ein Oldtimertreffen vom Traktor, über das Auto bis zum Motorrad statt.