Der Musikverein Lyra Rheinzabern veröffentlichte Ende des letzten Jahres ein Weihnachtsvideo mit dem Stück „The First Noel“ von Frank Bernaerts in den sozialen Medien. Damit wollten die Musiker einen kleinen Ersatz für die wegen der Corona-Pandemie ausgefallenen Konzerte schaffen und gleichzeitig Spenden für soziale Zwecke sammeln. Mit diesem Video wurde um Spenden für das Projekt „KinderLeben“ der Lebenshilfe Germersheim gebeten. Vielen Spendern lag daneben auch die Förderung der Vereinsjugendarbeit am Herzen, wodurch ein Betrag von 1800 Euro zusammengekommen ist. Die Spenden für das Projekt „KinderLeben“, es waren 1750 Euro, wurden Anfang dieser Woche der „Lebenshilfe“ Germersheim – vertreten durch den Vorsitzenden Uwe Schwind und den stellvertretenden Geschäftsführer Lars Reinert – übergeben. Für die Jugendarbeit der Lyra kamen zusätzlich 1800 Euro zusammen, was den Traditionsverein besonders freut.

In den nächsten Wochen werde weiter an alternativen Probemöglichkeiten gearbeitet, informierte die „Lyra“. Denn die Musiker möchten so bald wie möglich wieder auftreten.