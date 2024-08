Der Musikverein Hatzenbühl lädt vom Samstag, 24. August, bis Montag, 26. August, zu seinem 52. Sommernachtsfest ein. Zahlreiche befreundete Musikkapellen werden über die drei Tage für Unterhaltung sorgen. Ein Höhepunkt dabei wird sicherlich der 34. Tabakeinlese-Wettbewerb am Sonntagabend um 18 Uhr sein. Unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Alexander Schweitzer treten jeweils drei Personen aus den Hatzenbühler Neubaugebieten „Tabakfeld“ und „Sandblatt“ gegeneinander an. In einem weiteren Wettbewerb messen sich anschließend Hoheiten aus Bayern, Hessen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz an der Tabaknadel.