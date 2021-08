Mit drei kleinen Platzkonzerten unterhalten die Musiker des Musikvereins Harmonie Maximiliansau am Samstag, 14. August, Anwohner und Passanten. Die Aufführungen sind kostenlos, freiwillige Spenden übermittelt der Verein an Opfer der Flutkatastrophe im Norden von Rheinland-Pfalz.

Das erste Platzkonzert findet gegen 14.30 Uhr im Bereich der Seniorenhäuser in der Hermann-Quack-Straße statt. Gegen 15.15 Uhr wird dann auf dem Platz vor der katholischen Kirche an der Schulstraße aufgespielt. Zum Abschluss spielt die Harmonie gegen 16 Uhr in der Eisenbahnstraße vor dem Laden von Elektro Wetzel (Hausnummer 47d). Dort wird auch das Schaufenster „100 Jahre Harmonie“ präsentiert, das auf das große Jubiläum des Vereins aufmerksam macht. Trotz der aktuellen Corona-Situation möchte die Harmonie zeigen, dass sie weiterhin aktiv ist.