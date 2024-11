„100 Jahre Musikverein Bellheim – Musik verbindet“ lautet das Motto des Konzerts des Musikvereins Bellheim. Es bildet den Abschluss des Jubiläumsjahres zum 100-jährigen Vereinsbestehen und zum Jubiläum 1250 Jahre Gemeinde Bellheim. Das Gemeinschaftskonzert mit dem Musikverein Harmonie Hördt am Samstag, 9. November, 19.30 Uhr, in der Spiegelbachhalle stellt nach Mitteilung des Vereins einen besonderen Höhepunkt der sinfonischen Blasmusik dar. Nahezu 80 Musikerinnen und Musiker werden sich präsentieren. Das Programm spannt einen musikalischen Bogen von Klassikern über Filmmusik bis hin zu bekannten Meisterwerken.

Eröffnet wird das Konzert vom Musikverein Bellheim unter der Leitung von Adrian Rüdiger mit dem englischen Klassiker „Jupiter Hymn“. Ihm folgt die Filmmusik „Moment for Morricone“ und der Chanson „Autumn Leaves“. Der Musikverein Harmonie Hördt bringt unter der Leitung von Matthias Wolf die bekannten Stücke „Main Street Celebration“ und „Huckleberry Finn Suite“ zu Gehör. Ihnen folgen die gemeinsam von den beiden Musikvereinen gespielten Werke „Lord Tullamore“ und „The witch and the saint“. Den Abschluss bildet die Filmmusik aus König der Löwen „The Lion King“. Der Eintritt ist frei; Spenden sind erwünscht.