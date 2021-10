Durch Corona haben alle Veranstaltungen abgesagt werden müssen, das bedeutete finanzielle Einbrüche für den Musikverein. Auch die Jugendarbeit hat stark gelitten. Das sagt Peter Baumann in seinem Rechenschaftsbericht. Baumann wurde bei der Mitgliederversammlung einstimmig im Amt des Vorsitzenden bestätigt und steht somit 34 Jahre an der Spitze des Vereins. Für 2022 sei wieder ein Musikfest geplant, so Baumann. Leider sei noch unklar, wo dies stattfinden könnte. Der Bürgerkeller stehe nicht zur Verfügung, das Festwiesenhaus und der Dampfnudel-Anbau seien nicht dauerhaft verfügbar. Lediglich 41 Proben und 19 Auftritte gab es während der vergangenen zwei Jahre, so Dirigent Jörg Weber. Die Musikstunden der Jugendkapelle waren weniger stark besucht, „auch weil das Ziel gefehlt habe“, so Jugenddirigentin Katja Messemer. Die Nachwuchswerbung gestalte sich schwierig, weil keine Besuche in der Grundschule gemacht werden können.