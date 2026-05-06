Die Schülerkapelle des Musikvereins Harmonie Maximiliansau zeigt ihr Können beim Frühlingskonzert am Sonntag, 10. Mai. Das Konzert findet im katholischen Pfarrzentrum Maximiliansau statt, Elisabethenstraße 45. Beginn ist um 16 Uhr, Einlass ab 15.30 Uhr. Die Nachwuchsmusiker präsentieren dabei, was sie in den vergangenen Monaten einstudiert haben. So wird unter anderem „Just give me a reason“ von Sängerin Pink und „Saxes will rock“ von Komponist Larry Neeck.

Das Frühlingskonzert wird von Kathrin Herbst und Lukas von Essen geleitet. Der Eintritt ist frei. Spenden sind möglich.