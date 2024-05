Der Musikverein „Harmonie“ lädt zum Augustinerfest ein, das an diesem Pfingstwochenende, am 18. und 19. Mai, im Gemeindehof hinter dem Rathaus stattfindet. Die Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit musikalischen Höhepunkten und kulinarischer Genüsse. Am Samstagabend eröffnet der Musikverein Neuthard 1920 von 18.30 bis 20.15 Uhr das Fest und im Anschluss, von 20.30 bis 22.30 Uhr, spielt der Musikverein Lyra Rheinzabern.

Auch am Sonntag verspricht das Programm eine Vielfalt an musikalischer Unterhaltung: Vom Handharmonika Club Hördt (11.45 bis 13 Uhr) über Musikverein Bellheim (13 bis 14.30 Uhr) und Bläserjugend MV „Harmonie“ Hördt (15 bis 16 Uhr) und weiteren regionalen Musikvereinen: Kultuskapelle Offenbach (16 bis 17.30 Uhr), Musikvereine Leimersheim (17.30 bis 19 Uhr), Rülzheim (19.15 bis 20.45 Uhr) und „Harmonie“ Maximiliansau (21 bis 22.30 Uhr) werden die Besucher mit reichlich Musik verwöhnt.

Abseits der Bühne gibt es ein reichhaltiges kulinarisches Angebot: Von Mittagstisch sowie Kaffee und Kuchen wird für das leibliche Wohl gesorgt sein. An der Bar gibt es zudem eine breite Auswahl an Getränken.