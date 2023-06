Die Städtische Musikschule und Musikakademie Germersheim veranstaltet den Musikschultag 2023 auf der grünen Wiese und im Konzertsaal. Am Samstag, 17. Juni, bietet die Musikschule Einblicke in die Arbeit ihrer unterschiedlichen Ensembles. Um 15 Uhr beginnen die Jüngsten mit einer Darbietung im Konzertsaal des „Hufeisens“ An Fronte Beckers. Hier begegnen dem Besucher Eltern-Kind-Gruppen, musikalische Früherziehung und ein Auftritt des Kinderchors Chörle. Beim Programm auf der Wiese vor der Musikschule erklingt anschließend Musik in verschiedenen Facetten, Schüler und Lehrer musizieren gemeinsam, das Orchester der Musikschule spielt Ausschnitte aus Moussorgskys „Bilder einer Ausstellung“. Von 17 bis 18 Uhr besteht die Gelegenheit, einige Instrumente aus der Nähe zu betrachten und auszuprobieren. Von 18 bis 19 Uhr gibt es einen „Walk“ mit musikalischen Beiträgen verschiedener Ensembles in den Räumen des „Hufeisens“ und an Stationen der Festung. Nach einem weiteren Auftritt des Schulorchesters um 19.30 Uhr beschließt eine Band mit ihrem Auftritt ab 20.30 Uhr das bunte Programm. Für einen Getränkeausschank ist gesorgt. Besucher sind willkommen.