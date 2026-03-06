Damit die Musikschule Kandel-Wörth eine Zukunft hat, muss sie – wahrscheinlich – aufgelöst werden. Dafür soll ein neu gewählter Vorstand die Weichen stellen.

Das Ringen um die Zukunft der Musikschule Kandel-Wörth geht weiter. Die Einrichtung wackelt im 44. Jahr ihres Bestehens, weil sich die Vorzeichen geändert haben: Seit einem Urteil des Bundessozialgerichts im Jahr 2022 („Herrenberg Urteil“) wird die sozialversicherungspflichtige Festanstellung der Lehrkräfte gefordert, eine Frist zur Umstellung läuft Ende 2026 aus – auch wenn inzwischen noch bis Ende 2027 nachgesteuert werden kann. Für die Musikschule bedeutet das, grob hochgerechnet, Mehrkosten in Höhe von zirka 400.000 Euro pro Jahr. Doch dies kann die Schule aus eigener Kraft nicht stemmen.

Bei einer Krisensitzung anlässlich der Verabschiedung der Leiterin Ende Januar war unter anderem der Vorsitzendes des Landesverbandes der Musikschulen, Christoph Utz, nach Kandel gekommen, um die Dringlichkeit zu verdeutlichen. In der Folge hatten sich die Eltern der Musikschüler zusammen geschlossen und es gab unter anderem eine Online-Petition, Unterschriftenlisten, eine Demo vor der Kreisverwaltung.

Tielebörger tritt nach 43 Jahren nicht mehr an

Nun stand die reguläre Mitgliederversammlung an, die angesichts der inzwischen zirka 650 Musikschüler mit knapp 40 Zuhörern doch eher im intimen Rahmen stattfand. Es habe viele Gespräche gegeben, sagte Günther Tielebörger, seit der Gründung der Musikschule vor 43 Jahren auch Vorsitzender des Vereins, zu Beginn der Sitzung. Alle Petitionen seien angekommen, „aber keiner hat uns gesagt, dass es Geld gibt“. Tielebörger kündigte an, nicht mehr zu kandidieren, dies gelte auch für seinen Stellvertreter Volker Poß, der ihn übrigens 2008 im Amt des Kandeler Verbandsbürgermeisters abgelöst hatte. Dafür würde sich Mike Schönlaub – seit einem Jahr der Nachfolger von Poß – zur Wahl stellen, außerdem Steffen Weiß, Bürgermeister der Stadt Wörth, als Stellvertreter.

Die Musikschule müsse daran interessiert sein, ihre Finanzierung zu verbessern, sagte Tielebörger. Denn zum Beispiel in Baden-Württemberg, aber auch in Germersheim seien die Lehrkräfte fest angestellt, „die Musiklehrer gehen verständlicherweise dort hin“. Vor der Pandemie hatte die Musikschule Kandel-Wörth im Schnitt 1000 Schüler, jetzt seien es noch 640, auch die Anzahl der Lehrkräfte sei von 60 auf 40, 45 gesunken. Daher müsse man dringend wieder Perspektiven öffnen. „Man kann auch ohne Musikschule leben, aber die Lebensqualität würde darunter leiden“, sagte Tielebörger.

Wunsch nach mehr Geld und mehr Transparenz

In der Aussprache merkte eine Musiklehrerin kritisch an, dass man immer wieder vertröstet worden sei. Viele Lehrkräfte seien „an der Grenze des Aushaltens“. Deshalb sei es wichtig, dass die Festanstellung komme. In der Diskussion zeigte sich, dass noch geklärt werden muss, ob diese Festanstellung künftig der einzige Weg für Musiklehrer ist, noch mit der Musikschule zusammenzuarbeiten, oder ob es auch einen legalen Weg für selbstständige Musiklehrer gibt. Mehrere Mitglieder merkten an, dass sie sich für die Zukunft mehr Informationen, vielleicht über einen Newsletter wünschen würden.

Der neue Vorstand wurde einstimmig gewählt, darunter Steffen Weiß in Abwesenheit. Der neue Vorsitzende Mike Schönlaub kündigte an, dass bald auch Post nach Hagenbach und Jockgrim gehen würde – aus diesen Orten kommen Musikschüler, die Kommunen beteiligen sich bislang jedoch nicht an den Kosten – sowie an Landrat Martin Brandl. Dann soll in den Gremien der Verbandsgemeinde Kandel über das Thema gesprochen werden. Eine Möglichkeit wäre es, die Musikschule zum 1. Januar 2027 in einen gemeinsamen Zweckverband mit der Stadt Wörth zu überführen. Allerdings wurde in der Diskussion auch angeregt, den Verein vielleicht in einen Förderverein zu überführen, damit er dann nicht aufgelöst werden müsse.

Vorstand

Der neue Vorstand der Musikschule: Vorsitzender Mike Schönlaub, Stellvertretung Steffen Weiss, Schatzmeisterin Danika Pflüger, Schriftführerin Stephanie Quint, Beisitzer Hans Hruschka und Maik Kledowetz, Rechnungsprüfung Jens Forstner und Andreas Baron

