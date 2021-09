Unter dem Motto „Essen, Trinken & Musik“ veranstaltet der Musikverein Neuburg am Samstag, 4. September, ein Fest am Schiffermast an der Hauptstraße. Los geht es um 15 Uhr bei Kaffee und Kuchen. Um 16 Uhr spielen die Klarinettistinnen der Musikvereinsjugend. Ab 16.30 Uhr ist die Harmonie aus Maximiliansau zu hören. Die Original Pfälzer Blasmusikanten des Musikvereins Neuburg sorgen ab 19.30 Uhr für Unterhaltung bis zum Festende gegen 22 Uhr. Es gelten die aktuellen Corona-Regelungen. Zur Zugangsbegrenzung ist das Gelände laut Verein eingezäunt.