Nun hat der Musikverein ein festes Zuhause: das alte Feuerwehr-Gerätehaus am „Eck“ in Ottersheim. Nach dem Umbau für rund 200.000 Euro wurde es nun feierlich eingeweiht.

Frei geworden war das Gebäude im Ortskern nach dem Neubau des modernen Feuerwehr-Gerätehauses am Ortsrand in Richtung Knittelsheim. Nötig geworden war der Umzug, nachdem vor noch gar nicht so langer Zeit das Gasthaus Zum goldenen Hirsch„ wo man etwa 70 Jahre lang probte, geschlossen hat.

Der Umbau erfolgte nach Mitteilung des Vereins in etwa 2200 Arbeitsstunden von ehrenamtlichen Helfern in Eigenregie und mit finanzieller Unterstützung seitens der Gemeinde, auf deren Wünsche beim Um- und Ausbau eingegangen worden sei.

Sparkasse gibt auch Geld

Finanzielle Unterstützung gab es noch von dritter Seite: So wies Landrat Fritz Brechtel nach Mitteilung der Kreisverwaltung bei der Feier darauf hin, dass er aus dem Topf der Sparkassenstiftung zur Förderung von Kunst, Kultur und Sport der Sparkasse Südpfalz 5000 Euro für den Zweck habe schöpfen können. Sparkassen-Vorstandsmitglied Benjamin Hirsch, lobte das generationenübergreifende Zusammenspiel im Verein – nicht nur beim Musizieren.

Aktuell zähle der Musikverein über 70 Musiker in den Gruppen Oldies, Aktive und Jungmusiker, wobei die Grenzen fließend seien. Die jüngste Musikerin (in Ausbildung) ist acht, der älteste 81. Zur Ausbildung gehören neben der Praxis am Instrument unter anderem auch Gehörbildung, Rhythmik und Musiktheorie. 16 Kinder sind derzeit in der musikalischen Grundausbildung. Wenn bei den Oldies, die bis zu 15 Auftritte im Jahr absolvieren, Leute fehlen, helfen jüngere Aktive, aber auch jung gebliebene Musiker aus anderen Vereinen aus. rhp/gs