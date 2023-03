Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Liebe Kolleginnen und Kollegen, leider müssen wir Euch eine sehr traurige Nachricht überbringen: Unser Verbandspräsident Bernhard Reiß, der den Kreismusikverband in den letzten Jahrzehnten nachhaltig geprägt und mit großem Engagement gestaltet hat, ist am Donnerstag Abend in Folge einer Covid-19-Erkrankung plötzlich und unerwartet verstorben. Wir sind traurig und fassungslos.“ So informierte der Vorstand des Kreismusikverbandes Germersheim am Wochenende seine Mitglieder.

Bernhard Reiß (71) war seit 2003 Präsident des Kreismusikverbandes Germersheim. Er habe sich nie um eine Position beworben, beschreiben seine Mitstreiter aus Verband