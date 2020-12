Musikinteressierte Kinder haben beim Musikverein Harmonie Maximiliansau auch im Jahr 2021 die Möglichkeit eine Instrumentenausbildung zu absolvieren. Es können Blasinstrumente wie Querflöte, Klarinette, Saxofon, Trompete, Flügelhorn, Posaune, Waldhorn und Tenorhorn sowie das Schlagwerk über den Musikverein erlernt werden. Die Ausbildung erfolgt im Rahmen des Blasmusiklehrgangs des Kreisverbandes Germersheim. Für Kinder von 8 bis 9 Jahren ist eine 3-jährige Ausbildung in Theorie und Praxis vorgesehen. Ziel ist das Jungmusiker-Leistungsabzeichen in Bronze. Los gehen die Lehrgänge voraussichtlich am 18. Januar – Änderungen aufgrund der Corona-Lage werden rechtzeitig besprochen. Anmeldung und weitere Informationen bis Ende Dezember bei Jugendleiter Oliver Jauernig, ojauernig@web.de. Für Kinder von 5 bis 6 Jahren bietet der Verein Blockflötenunterricht an. Dieser findet wöchentlich nach Absprache statt. Möglich ist auch Online-Unterricht. Infos auch hier bei Oliver Jauernig.