Mit der musikalischen „Reise um die Welt“ wollen vier ortsbekannte Künstler ihr Publikum von Europa auf den amerikanischen Kontinent und zurück begleiten. Neben Bach und Mozart sind pfiffige und teils bekannte Stücke aus der Neuen Welt sowie Melodien aus den 20er Jahren zu hören. Neben Heidrun Paulus (Flöten) und Henning Otte (Violine), sind Kerstin Püttmann (Altblockflöte) und Helmut Schleser am Cello sowie am Klavier zu hören.

Die Konzerte finden am Samstag, 6. November, um 18 Uhr in der evangelischen Auferstehungskirche in Hagenbach sowie am Sonntag, 7. November, um 18 Uhr in der Gemeinschaftshalle in Berg statt. In Hagenbach gilt die Zwei-G-plus-Regel, wobei ungeimpfte Personen, die am Konzert teilhaben wollen, vor Ort getestet werden. Eine vorherige Anmeldung beim Pfarramt ist nicht zwingend erforderlich aber erwünscht: E-Mail: pfarramt.woerth.hagenbach@evkirchepfalz.de, Telefon 07271 79311. In Berg gilt die Zwei-G-Regel (geimpft, genesen).