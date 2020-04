Auf dem Rathausplatz gab es die ersten „Wörther Fensterbank-Konzerte“ über die Osterfeiertage. Die beiden Vollblutmusiker Uli Kofler und Reiner Möhringer – bekannt als „Die Herrenkapelle“ – gaben am Donnerstagnachmittag den Auftakt. In allen vier Ortsbezirken sollen Bürger unterhalten werden, ohne ihre Wohnung verlassen zu müssen. Der Wörther Musiker Siegbert Merkle hatte diese Idee. Nach den ersten Klängen öffneten sich die Fenster und Fußgänger oder Radfahrer hielten an, um den bekannten Melodien und Hits zu lauschen und begeistert Beifall zu klatschen. Am Dienstag werden die Konzerte in den frühen Abendstunden in Maximiliansau ihre Fortsetzung finden.