Im Centrum für Kunst und Kultur (CKK) sind dieses Jahr fünf Veranstaltungen geplant. Die Bühne in der ehemaligen Synagoge soll erweitert werden.

Wenn Musikgruppen auftreten, sollten diese „nicht was spielen, was auch auf Weinfesten gespielt wird“, sagte Hubert Seelinger im Kulturausschuss. Das Gremium stimmte dafür, die Bühne für rund 1700 Euro auf beiden Seiten zu erweitern. Der neue Kulturbeauftragte wünscht sich neben der größeren Bühne eine bessere Beleuchtung. Künftig soll es bei Veranstaltungen Getränke und kleine Speisen geben. Auch ein Online-Karten-Vorverkauf steht auf Seelingers Wunschliste.

Den Anfang des Programms im CKK macht am Freitag, 30. Juni, ein Poetry Slam Kabarett mit Stefan Unser und Nicolai Köppel. Am Freitag, 13., und Samstag, 14. Oktober, stehen zwei Konzerte mit der A-cappella-Gruppe „Terzinfakt“ aus München auf dem Programm. An die Reichspogromnacht erinnert am Freitag, 10. November, eine Gedenkveranstaltung mit Klezmer-Musik. Im November führt ein Kindertheater aus Ranschbach den „Räuber Hotzenplotz“ auf. Den Jahresabschluss bildet ein Weihnachtskonzert, vermutlich am dritten Adventswochenende. Alle Veranstaltungen finden in der ehemaligen Synagoge im CKK statt.