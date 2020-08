Mit drei Monaten Verspätung und einem Bruchteil der sonst zugelassenen Besucher, dafür mit wesentlich größerer Beteiligung als in den Vorjahren fand im „Zentrum Alte Schule“ in Dannstadt der 33. Mundartwettbewerb statt. Kuriosum am Rande: Ein Teilnehmer war als Lehrer wegen eines Krankheits-alls in seiner Klasse in Quarantäne geschickt worden und übermittelte seinen Beitrag elektronisch.

In der Kategorie Prosa erhielt Hermann Josef Settelmeyer mit seiner Erzählung „Titanic in Klääformat“ den zweiten Preis. Er erzählt darin, wie er als Sechsjähriger wenige Wochen nach dem Krieg in einem abgeworfenen amerikanischen Fliegertank mit einem großen Loch eine überschwemmte Hainbachwiese überqueren wollte. Für Settelmeyer ist es alleine in Dannstadt der 30. Preis bei 33 Teilnahmen.

Erstmals durften die Leser des Vielpfalz-Magazins und der Zeitung „Hiwwe wie driwwe“, die im US-Bundesstaat Pennsylvania erscheint, per E-Mail abstimmen. Ihr Favorit erhält die Auszeichnung Pfälzer Mundartgedicht des Jahres. Diese Ehre wird Lothar Sattel aus Waldsee für sein Gedicht „Ääfach so“ zuteil, in dem er einen tödlichen Verkehrsunfall beschreibt und mit dem er 2019 in Bockenheim gewonnen hat.