Ein Mundart-Gottesdienst mit Prädikant und Mundartpreisträger Wolfgang Müller, Radioautor und Badischer Mundartpreisträger, ist am Sonntag, 20. September, in der Paul-Gerhardt-Gemeinde. Grundlage des Gottesdienstes sind Verse aus dem Brief des Apostels Paulus an die Kolosser, die in dem Vorschlag gipfeln: „Doch oins vor allem: Schlupfet en d’Liebe nei!“ (Kol.3,14). Los geht es um 10 Uhr.