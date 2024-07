Die Diagnose Multiple Sklerose (MS) ist oft ein Schock und mit tausenden Fragen für Erkrankte und Angehörige verbunden. In einer Selbsthilfegruppe gibt es Unterstützung – und diese ist vielfältig.

Doris Glauben ist selbst MS-Patientin und war zunächst Mitglied in einer Selbsthilfegruppe. Die Idee, eine eigene Gruppe im Raum Germersheim zu gründen, ist nach und nach entstanden, wie sie sich erinnert. Nun leitet Doris Glauben, gemeinsam mit ihrem Mann Udo Rauber und Robin Feldman die Selbsthilfegruppe “geMeinsam in der Südpfalz“, die sich einmal im Monat trifft. Die Gruppe besteht aktuell aus rund 30 Mitgliedern, etwa die Hälfte kommt regelmäßig zu den Treffen. „Es sind Menschen zwischen 20 und 75 Jahren und auch die Angehörigen sind willkommen“, sagt Doris Glauben. Die Fragen und Themen seien sehr unterschiedlich, denn „der Krankheitsverlauf von MS ist sehr individuell, deshalb nennt man MS auch die Krankheit der 1000 Gesichter.“

Gruppe für Angehörige in Schifferstadt

Gesprochen werde in kleineren Gruppen oder auch in der großen Runde. Mal geht es um Medikamente, Therapien, um Symptome oder auch Existenzängste. „Manche möchten über das Thema Schwangerschaft mit MS sprechen oder die Angehörigen finden zusammen“, sagt Udo Rauber. Es gibt neben mehreren Selbsthilfegruppen in Rheinland-Pfalz auch eine, die nur für Angehörige ist und sich in Schifferstadt trifft, sagt er. „Meist gestalten wir die Abende offen„ Wir gestalten ein offener Abend“, betont Doris Glauben. Und: „Es ist ein reger Austausch und der Fokus liegt nicht auf medizinischen Aspekten. Wir schaffen einen Raum für Spaß und Geselligkeit – und das in einer absolut vertrauensvollen Atmosphäre.“

Doris Glauben, Leiterin der Selbsthilfegruppe und Alexander Schweitzer. Foto: Blitzglück

Sponsoren für Kletterevent gesucht

Ab und zu werden auch Vorträge zu verschiedenen Themen rund um MS organisiert – oder Events. So zum Beispiel am 22. September ein Inklusions-Schnupper-Klettertag im Boulder- und Kletterzentrum Karlsruhe, der sich explizit an alle Interessierte richtet, wie Doris Glauben und Udo Rauber unterstreichen. Die Halle in Karlsruhe hat die nötigen Gegebenheiten und Fachpersonal, damit auch Menschen mit Beeinträchtigung Klettern oder Bouldern können. Gesucht werden für das inklusive Event aktuell noch Sponsoren.

Info

Multiple Sklerose (MS) ist eine entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems, die das Gehirn und das Rückenmark umfasst und meist im frühen Erwachsenenalter beginnt. Die Krankheit verläuft sehr unterschiedlich und anfänglich meistens in Schüben. Die Gruppe in Germersheim besteht seit Anfang 2023 und ist eine von 47 Selbsthilfegruppen im DMSG-Landesverband Rheinland-Pfalz. Schirmherr ist Alexander Schweitzer. Die Treffen sind an jedem vierten Freitag im Monat von 18 bis 21 Uhr. Interessierte sind willkommen, eine Anmeldung bei Doris Glauben, 07274-7054950, kontakt@suedpfalz.dmsg-rlp.de ist notwendig. Weitere Infos auch unter http://suedpfalz.dmsg-rlp.de