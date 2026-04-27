Schon seit Jahren steht ein Multifunktionsgebäude ganz oben auf der Wunschliste der Büchelberger. Um das Projekt war es ruhig geworden, nun kommt Bewegung in die Sache.

Wenn es nach dem Ortsbeirat von Büchelberg geht, dann sollen jetzt endlich alle Voraussetzungen dafür geschaffen werden, den Auftrag für die Planung eines Multifunktionsgebäudes schon bald vergeben zu können. Dieses Gebäude soll die bisherige Mehrzweckhalle ersetzen, Räume für den Musikverein, den Tischtennisclub und auch für den Sportverein (Umkleidekabinen, Sanitärräume, Clubhaus) schaffen und auch als Feuerwehrgerätehaus dienen. Außerdem sollen der Bauhof integriert werden, allerdings in einem eigenen Gebäude am selben Standort auf dem freien Platz zwischen der Kreisstraße 16 und dem Sportgelände.

Die Idee für ein solches Multifunktionsgebäude wurde schon vor einigen Jahren geboren. Damals war Klaus Rinnert (CDU) noch Ortsvorsteher und verfolgte als Mitglied des Stadtrates jetzt mit großem Interesse die Sitzung am Dienstagabend. Im Januar 2019 präsentierte man dem Ortsbeirat die Ergebnisse einer „Machbarkeitsstudie“. Danach sollte eine Nutzfläche von 1281 Quadratmetern geschaffen werden. Einmütig sprach sich der Ortsbeirat damals für eine Variante 1 aus, deren Kosten (damals) mit 3,4 Millionen Euro geschätzt worden waren. Und zwar vom Wiesbadener Architekturbüro Kissler&Effgen.

Funktionalität im Mittelpunkt

Die Wünsche der örtlichen Vereine, die hier ein neues Domizil erhalten sollten, waren in verschiedenen Gesprächen aufgenommen worden. Einige Jahre lang wurde es still um das Vorhaben. Erst im Jahre 2024 hatte sich der Ortsbeirat dann erneut mit dem Projekt beschäftigt, nachdem Stellungnahmen des Musikvereins, des Tischtennisclubs und auch der Feuerwehr eingeholt worden waren, die auf Mängel in den seither genutzten Räumlichkeiten verwiesen und die Dringlichkeit des Vorhabens unterstreichen sollten. Jetzt scheint endlich Bewegung in die Sache zu kommen, wie bei der Sitzung des Ortsbeirates zu vernehmen war.

„Wir brauchen keinen Prachtbau!“, betonte Jürgen Stephany (CDU), vielmehr solle die Funktionalität in den Mittelpunkt der Planungsüberlegungen gestellt werden. Schließlich hätten die künftigen Nutzer Hoffnung auf genügend Räume, die ihren Zwecken entsprechen sollten. Nicht die Form, sondern die Funktion sei entscheidend, so der stellvertretende Ortsvorsteher.

Planung soll 2027 erfolgen

Es gehe, so hatte es einleitend Ortsvorsteherin Stefanie Gerstner (CDU) betont, nun einfach darum, dass Haushaltsmittel der Stadt bereitgestellt werden, um die Voraussetzungen für die Vergabe der Planungsleistungen zu schaffen. So könne man noch in diesem Jahr die erforderlichen Gutachten einholen, 2027 dann die Planung durchführen und in den Haushalt 2028 dann Mittel für den Bau bereitstellen.

Auch Olivia Steinhauer (FWG), auch Mitglied im Stadtrat und hier Sprecherin der Freien Wählergruppe, unterstrich, dass man nun mit der Planung beginnen müsse, verwies aber auch darauf, dass das Geld derzeit nicht so locker sitze. Schaffen solle man auch genügend Lagermöglichkeiten für die Vereine. Mit diesen müsse man noch viele Fragen abstimmen, so Stefan Müller (CDU). Einstimmig sprach sich der Ortsbeirat dafür aus, die Planung des Multifunktionsgebäudes zu forcieren und die Stadt zu bitten, Planungskosten in Höhe von rund 480.000 Euro im nächsten Haushalt bereitzustellen.