Thomas Ehses bleibt Vorsitzender des Motorsportclubs (MSC), der in diesem Jahr sein 70-jähriges Jubiläum feiern kann.

Die 70 Jahre zeigten, „dass man vieles in der Vergangenheit richtig gemacht hat“, so Ehses. Groß gefeiert werde erst zum 75-jährigen. In diesem Jahr werden Veranstaltungen „mit kreativen Einlagen“ bereichert. Das Jahr 2023 sei ein erfolgreiches gewesen. Gleich zwei Highlights durfte der Verein mitorganisieren. Zum einen die „VOR-TOUR der Hoffnung“ zur Unterstützung der Kinderkrebshilfe, für die der Verein für krebskranke, hilfsbedürftige Kinder Spenden in Höhe von 12.000 Euro sammeln konnte. Und dann der „Rilzemer-Oldtimer-Classic-Dach“.

Die positive Entwicklung des Vereins mache sich auch an den Mitgliederzahlen fest. Um diesen weiterzuentwickeln, soll aktuell eine Oldtimer-Traktoren und Landmaschinen-Gruppe etablieret werden. Hier gebe es schon viele Ideen, auch für Kinder, mit Aktionen wie „rund um die Kartoffel“ mit Vorführungen vor Ort auf dem Feld. Intensiviert werden soll die Freundschaft zum Oldtimerclub Schweigen-Rechtenbach.

Wahlen

1. Vorsitzender: Thomas Ehses; 2. Vorsitzender: Bernhard Bahlinger; Sportleiter: Andreas Koch; Schatzmeister: Joachim Brust; Schriftführerin: Mandy Koch; Beisitzer: Jutta Brust, Frank Stenner, Joachim Kupper und Karlheinz Lugscheider. Rechnungsprüfer: Ursula Hitschler und Martina Zan.