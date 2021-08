Einen Sachschaden von rund 200 Euro verursachten Unbekannte, die einen Fahrradständer beschädigten und auf dessen Dach einen Motorroller und ein Fahrrad abstellten. Der Polizei wurde der Schaden an der S-Bahnhaltestelle Germersheim Süd/Nolte am Samstagmorgen gemeldet. Die Polizei geht davon aus, dass beide Fahrzeuge zuvor entwendet und anschließend auf dem Dach abgestellt wurden. Die Scheiben der Fahrradüberdachung wurden ebenfalls beschädigt. Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.