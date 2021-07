Für einen 58-jährigen Motorradfahrer einer Reisegruppe aus Baden-Württemberg endete eine geplante Rheinland-Pfalz-Tour im Krankenhaus. Er fuhr laut Polizei auf der L540 zwischen Wörth und Jockgrim seinem vorausfahrendem Freund auf und stürzte vom Motorrad. Er verletzte sich an der Schulter und kam in ein Krankenhaus. An den Motorrädern entstand ein Gesamtschaden von circa 8000 Euro.