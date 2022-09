Eine 17-jährige Motorradfahrerin wurde am Mittwoch gegen 20.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall zwischen Odenheim und Zeudern leicht verletzt. Sie fuhr von Odenheim in Richtung Zeudern, als sie in einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hierbei kollidierte sie unter anderem mit einem Verkehrszeichen. Der Rettungsdienst brachte die Fahrerin in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 6.000 Euro.