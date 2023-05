Am Samstagabend kam es gegen 22.15 Uhr in der Bruchsaler Kammerforststraße auf Höhe des Sportplatzes zu einem frontalen Zusammenstoß zwischen einem Motorradfahrer und einem Auto. Wie die Polizei mitteilte, geriet der 17-jährige Motorradfahrer offenbar alleinbeteiligt und mit überhöhter Geschwindigkeit in der Kurve in den Gegenverkehr, kollidierte dann mit dem entgegenkommenden Auto und stürzte. Ersthelfer der Feuerwehr Bruchsal und Kräfte des Rettungsdienstes samt Notarzt versorgten den jungen Mann. Er kam dann mit schweren Verletzungen und dem Verdacht auf mehrere Knochenbrüche in ein Krankenhaus. Die Strecke zwischen bei Bruchsal war mehrere Stunden gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.