[aktualisiert 16.10 Uhr] Wegen eines Unfalls in Höhe der Anschlussstelle zur B35 war am Sonntag die linke Fahrspur der B9 in Richtung Karlsruhe mehr als zwei Stunden lang gesperrt. Laut Polizei wollte ein unbekannter Motorradfahrer kurz nach 13.30 Uhr von der B35 auf die B9 auffahren und habe auf dem Beschleunigungsstreifen den rückwärtigen Verkehr nicht beachtet. Zwei Autos, die auf der B9 unterwegs waren, mussten abrupt nach links ausweichen, wobei ein Fahrzeug in die Leitplanke gekommen sei und sich gedreht habe. Der Sachschaden an diesem Auto ist laut Polizei erheblich. Der andere Pkw-Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Verletzt wurde niemand. Der Motorradfahrer entfernte sich von der Unfallstelle.