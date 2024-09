Ein 58-jähriger Mann aus Germersheim hatte am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr einen Motorradunfall in der Rheinbrückenstraße. Er stürzte kurz vor der Unterführung in Richtung Kreisverkehr, womöglich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit. Seine 54-jährige Beifahrerin und er selbst verletzten sich leicht und wurden in Krankenhäuser gebracht. Am Motorrad entstand ein Schaden von 1500 Euro. Die Polizei ermittelt die genaue Ursache des Unfalls.