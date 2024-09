Ein Verkehrsunfall hat sich am Dienstag, 24. September, gegen 14.30 Uhr in der Friedensstraße ereignet. Dabei kollidierte ein Motorrad mit einem Auto. Nach Angaben der Polizei kam der 17-jährige Motorradfahrer in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem entgegenkommenden Auto zusammen. Der junge Fahrer stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Die 24-jährige Autofahrerin zog sich ebenfalls leichte Prellungen zu. Der Schaden beträgt etwa 9000 Euro. Die Polizei vermutet, dass neue Reifen, eine nicht angepasste Geschwindigkeit und mangelnde Fahrpraxis zu dem Unfall geführt haben.