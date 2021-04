Ein 32-jähriger Baden-Württemberger fuhr am Freitag Mittag mit seinem Motorrad auf der B35 und wollte an der Ausfahrt Germersheim-Nord abfahren. Im Ausfahrtsbereich stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich. Durch das hinzugerufene DRK wurde er zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim, Telefon: 07274 9580 entgegen.