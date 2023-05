Schwere Verletzungen erlitt ein Motorradfahrer, als er am Freitagvormittag auf der Rittnertstraße eine Böschung hinabstürzte. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr der 33-jährige Mann gegen 9.20 Uhr aus Durlach kommend zu schnell in Richtung Stupferich. Er verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er stürzte, prallte gegen einen Begrenzungspfosten und rutschte eine acht Meter tiefe Böschung hinunter. Dort musste er von der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Durlach, die mit insgesamt 30 Einsatzkräften vor Ort waren, mit einer Drehleiter geborgen werden. Der 33-Jährige kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Am Motorrad entstand ein Schaden von geschätzten 5.000 Euro. Die Rittnertstraße war für die Dauer der Rettungsmaßnahmen zeitweise voll gesperrt.