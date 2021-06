Das beherzte Eingreifen eines Motorradfahrers verhinderte am Mittwochabend vielleicht Schlimmeres. Ein 32-jähriger Autofahrer befuhr laut Polizei an dem Abend die Hauptstraße in Bellheim. Ein hinter ihm fahrender Motorradfahrer beobachtete, wie der Autofahrer zunächst in Schlangenlinien fuhr, dann einen vor ihm fahrenden PKW überholte und diesen ausbremste. Aufgrund des gefährlichen Fahrmanövers stellte der Motorradfahrer den jungen Mann zur Rede und bemerkte dabei, dass er nach Alkohol roch. Beherzt nahm er ihm den Autoschlüssel weg und verständigte die Polizei. Tatsächlich hatte der rücksichtslose Autofahrer 1,2 Promille, weshalb er auf der Dienststelle eine Blutprobe über sich ergehen lassen musste und sein Führerschein sichergestellt wurde. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.