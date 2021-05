Ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Samstag am neuen Kreisel zwischen Bellheim und Rülzheim. Ein aus Bellheim kommender 52-jähriger Motorradfahrer fuhr in den Kreisel ein. Weil eine beinahe zeitgleich an der nächsten Zufahrt in den Kreisel einfahrende 38-jährige Autofahrerin dabei den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer übersah, kam es zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer stürzte und rutschte laut Polizeibericht noch einige Meter über den Asphalt. Der 52-Jährige brach sich hierbei vermutlich die Schulter und das Schlüsselbein und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Wegen des Unfalls und der steigenden Temperaturen, bittet die Polizei alle Verkehrsteilnehmer um erhöhte Achtsamkeit gegenüber Zweiradfahrern.